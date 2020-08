Bernat : “J’aimerais rester au PSG encore plusieurs années !”

Huit jours après sa finale de la Ligue des Champions perdue face au Bayern Munich (0-1), le Paris Saint-Germain travaille pour la saison qui arrive à un mois de la fin du mercato. Si des rumeurs d’arrivées de joueurs se multiplient dans les médias, le dossier des prolongations de contrat est aussi primordial pour le PSG. Au-delà des cas de Mbappé et Neymar, tous les deux en fin de contrant en 2022, Juan Bernat est un sujet tout aussi épineux. Libre en juin 2021, l’Espagnol est devenu un joueur essentiel des Rouge & Bleu. Interrogé par Radio Marca, le latéral gauche est revenu sur la défaite face aux Munichois mais aussi sur son avenir.

La finale de la Ligue des Champions :

Bernat : “C’est dommage de ne pas avoir pu ramener la coupe à la maison, mais le football nous donnera sûrement plus d’opportunités parce que nous le méritons. On était à égalité pendant la finale. Quelque soit le gagnant, ça aurait été juste. Finalement, la pièce est tombée du côté des Allemands. Nous avons eu deux ou trois occasions claires de marquer, mais nous ne l’avons pas fait. Normalement avec nous, on ne pardonne pas ces occasions, mais le football est comme ça… Parfois ça arrive et parfois non…”

Son avenir :

Bernat : “Je joue beaucoup depuis deux ans et c’est ce que je voulais. Il me reste une année de contrat et je suis très heureux. J’aimerais rester au PSG encore plusieurs années ! Le club a un très grand projet et il continue à se développer !”