Bernat : “Je n’ai pas l’habitude de marquer de la tête mais ça fait toujours plaisir”

Les joueurs du PSG ont offert une soirée historique à leurs supporters. Victorieux du RB Leipzig (3-0), le club de la capitale va disputer la première finale de Ligue des champions de son histoire dimanche prochain. Titulaire sur le côté gauche de la défense, Juan Bernat s’est, comme souvent, montré décisif dans un match à enjeu. L’international espagnol a marqué le troisième et dernier but de la rencontre. Sur le site officiel du PSG, Juan Bernat s’est exprimé sur cette qualification parisienne.

“Le plus important était de se qualifier pour la finale et c’est ce que nous attendions. On mérite notre finale. L’équipe a été solide dès la première minute et le résultat est sans appel avec ce 3-0. Je n’ai pas l’habitude de marquer de la tête mais ça fait toujours plaisir. Nous sommes très heureux, l’équipe a fait un très grand match et on a hâte d’être la finale de dimanche. Il reste un match désormais“, a déclaré Bernat sur psg.fr. Pour rappel, avec le maillot du PSG en Ligue des champions, le joueur de 27 ans a déjà scoré face à Liverpool (2-1), Naples (1-1), Manchester United (1-3), Borussia Dortmund (2-0) et le RB Leipzig (3-0).