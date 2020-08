Bjorn Kuipers arbitre de PSG / Leipzig

Ce mardi, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec son Histoire lors d’une confrontation capitale face au RB Leipzig. Et l’UEFA vient de nous annoncer celui qui arbitrera cette partie : il s’agit de Bjorn Kuipers. L’arbitre néerlandais sera assisté par Sander van Roekel et Erwin Zeinstra. Artur Dias sera le quatrième arbitre. Enfin, les préposés à l’arbitrage vidéo seront, Paul van Boekel et Dennis Higler. La dernière fois que Bjorn Kuipers a arbitré le PSG, c’était le 6 novembre 2018, en phase de poule de la Champions League, pour un match nul face au SSC Napoli (1-1).