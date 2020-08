BP PSG – “Pour la gloire, pour l’histoire” par Cat

Sur Canal Supporters, les CSiens inspirés peuvent trouver tribune et développer une ou plusieurs réflexions librement (avec ce hashtag BP) sur le PSG. En ce jour de finale de Ligue des champions Cat nous envoie ces lignes attachantes.

Pour la gloire, pour l’histoire

2020, cette année qui s’annonçait exceptionnelle sur le plan sportif avec un enchaînement Euro + JO et si particulière sur un plan personnel avec la naissance de ma fille prévue pour avril et mes 30 ans en décembre a pris une tournure toute particulière avec le tristement célèbre “COVID 19”.



Lorsqu’en mars tout s’est arrêté quelques jours après un de mes plus beaux souvenirs de supporters, que les journées ont commencé à être longues et les mauvaises nouvelles bien trop nombreuses c’est là que j’ai pu prendre conscience de l’importance du sport et du PSG dans ma vie et mon bien être.



Les semaines ont passé, ma princesse a pointé le bout de son nez et aujourd’hui elle fêtera ses 4 mois sans vraiment comprendre pourquoi son papa est un peu ailleurs et si nerveux, sans vraiment comprendre pourquoi papa porte encore ce maillot pour la troisième fois en deux semaines, sans vraiment comprendre ce que signifie cette soirée si spéciale qu’il attend depuis toujours.



Dans quelques années, quand elle sera en âge de comprendre je lui expliquerai que cette année 2020 n’avait rien d’une année comme les autres, pour les mauvaises raisons mais également pour les bonnes. Je lui expliquerai que le monde s’est arrêté de tourner et quand il a repris une bande d’amis, devenu spécialistes du barbecue avait fait un pacte : placer le PSG au sommet de l’Europe.



Oui mais voilà, notre club a un ADN particulier et le tacle très en retard de Loïc Perrin n’a pas tardé à nous le rappeler… Mbappé blessé, puis Verratti et s’en est suivi une sinistrose sur le moindre petit bobo de nos joueurs… Le quart de finale arriva et notre ADN semblait continuer de nous poursuivre… Neymar incapable de mettre le ballon au fond, rapidement mené au score, Navas qui se blesse…

C’est vrai que notre club a un ADN particulier mais notre ville a une devise : “fluctuat nec mergitur“. 90ème minute Marquinhos, futur capitaine du navire du PSG, vient fragiliser ce plafond de verre qui nous a tant de fois bloqué puis moins de 2 minutes plus tard Choupo-Moting le fait voler en éclats : Nous y sommes, à nous le dernier carré de la Ligue des Champions.



Navas forfait pour la demi finale, on s’attendait à être bousculé par les taureaux ailés allemands mais cette demi finale ne fut (presque) qu’une formalité pour nos joueurs, emmené par un brillant Neymar et un ange gardien nommé Di Maria. Une des prestations les plus abouties, le plan tactique et le travail de nos joueurs ont transformé les redoutables taureaux en vache à lait. Direction l’objectif initial de nos joueurs : La finale le 23 août.



J’aime les symboles et ce que certains appellent des coïncidences. Je vois comme un symbole que ce soit Choupo, souvent raillé mais fidèle qui fut prolongé à la place de Cavani qui nous offre la qualification pour les demi-finale.

Je vois comme un symbole le rayonnement de Neymar sur ce final 8 alors que l’année dernière à la même époque il souhaitait abandonner l’objectif qui l’a poussé à rejoindre notre PSG.

Je vois comme un symbole le fait que Marquinhos, futur capitaine désigné de l’équipe marque deux fois en deux matchs et je vois comme un symbole que Thiago Silva, capitaine historique de notre club puisse partir en soulevant la coupe aux grandes oreilles. (En parlant de grandes oreilles je vois aussi comme un symbole qu’on aie l’occasion de se venger si rapidement du Bayern après le “Kouassi Gate”).



Voilà, nous y sommes, à quelques heures du match le plus important pour l’histoire du club depuis un certain Sochaux-Paris et un doublé presque miraculeux d’Amara Diané. Nos joueurs, arborant fièrement nos couleurs rentreront dans l’arène ce soir pour aller chercher ensemble le plus beau trophée du PSG, pour la gloire, pour l’histoire.



PARIS EST MAGIQUE 👊🔴🔵

Cat.