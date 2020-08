Breitner : “En raison de son profil d’équipe, le RB Leipzig est un excellent tirage pour le PSG”

J-3 avant la demi-finale de Ligue des champions entre le RB Leipzig et le PSG (à 21h sur RMC Sport 1). Et à quelques jours de cette rencontre importante pour les Parisiens, le jeu pratiqué par club allemand est au centre des débats. Invité à s’exprimer sur Leipzig, l’ambassadeur de RMC en Allemagne – Polo Breitner – estime que l’inexpérience du club allemand ainsi que son style de jeu seront favorables au PSG.

“En raison de son profil d’équipe, le RB Leipzig est un excellent tirage pour le PSG. Je reviens à ce que je disais depuis le départ. Si en début de saison, on se demandait si Leipzig pouvait être en demi-finale de Ligue des champions, personne n’aurait dit oui. Rappelons que la phase de poules de Leipzig était composée de quatre équipes du chapeau trois. Il y avait Lyon, Benfica et le Zénith. En huitièmes de finale, ils font quelque chose d’extraordinaire en l’emportant à Tottenham (0-1), ce n’est jamais neutre de gagner en Angleterre. Puis ils font 3-0 au retour, a déclaré Breitner dans le RMC Football Show. Aujourd’hui, on ne se pose pas la question de savoir si Leipzig va gagner la compétition. Elle est en train de faire son tableau de chasse parce que c’est un club inexpérimenté et qui est encore en train d’apprendre.”

Polo Breitner ajoute également que le schéma de jeu de Julian Nagelsmann – en 3-4-3 – permettra au PSG de favoriser les contre-attaques. “Alors évidemment face au PSG, c’est un autre calibre. D’ailleurs Nagelsmann l’a fait comprendre en conférence de presse que ça n’allait pas être facile. Je pense que le PSG est favori sur cette compétition. Leipzig est une équipe qui joue beaucoup, donc il y a des faiblesses défensives non pas individuelles, mais du fait de jouer en 3-4-3 et de se projeter en nombre. Si on est trop aspiré et qu’on perd le ballon, ça peut aller très vite de l’autre côté.”