Breitner : “Le PSG que j’ai vu en demi-finale peut battre le Bayern”

J-3 avant la finale de Ligue des champions opposant le PSG au Bayern Munich. Et pour la première finale de C1 de son histoire, le club de la capitale souhaite offrir un quintuplé historique à ses supporters (en comptant la Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Trophée des Champions). Face à eux, les Parisiens feront face à une redoutable équipe allemande. Cependant pour l’ambassadeur de RMC en Allemagne – Polo Breitner – le PSG aura ses chances face au club bavarois, à condition de réitérer la même performance que lors de la demi-finale face au RB Leipzig (3-0). Il estime notamment que le coach du Bayern, Hansi Flick, ne changera sa tactique face aux Parisiens.

“Déjà historiquement, le PSG réussit pas mal face au Bayern, il ne faut pas l’oublier. Je me rappelle bien du but de George Weah en 1995 (1-0) à l’Olympia Stadium. C’était assez fabuleux et ce but de Weah est resté dans la mémoire collective du football allemand (…) Le PSG que j’ai vu en demi-finale peut battre le Bayern Munich. Maintenant, je ne sais pas quel Bayern il y aura en finale, a déclaré Polo Breitner sur les ondes de RMC Sport. Une possibilité de changement tactique pour cette finale ? L’un des défauts qu’on peut trouver au football allemand en général, c’est qu’il ne change rarement. Ça va être extrêmement caricatural ce que je vais dire, mais la finesse sur ce côté-là ne se tourne pas forcement vers l’Allemagne. On va plutôt vers l’Espagne ou l’Italie historiquement. Ce qui est sûr c’est que Hans-Dieter Flick n’est pas du genre à changer ses habitudes, par contre ils vont s’adapter. Peut-être que le bloc équipe sera moins haut que face à l’OL. Le Bayern va énormément travailler sur son côté gauche avec Davies. Depuis deux ans que Thomas Tuchel est au PSG, il a fait différents schémas aussi. Chez Flick, ça ne changera pas, il y aura peut-être deux joueurs qui vont changer. Peut-être Pavard (en latéral droit), ce qui ferait remonter Kimmich au milieu et peut-être Süle à la place de Boateng (problème musculaire).”