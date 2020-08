Bruun : “Nous avons plus que jamais les moyens de les battre et d’aller en finale”

Signe Bruun a offert la victoire au PSG en quart de finale de la Women’s Champions League face à Arsenal (2-1), samedi soir. L’attaquante danoise s’est penchée sur la suite de ce Final 8 au pays basque espagnol avec en ligne de mire la demi-finale contre l’Olympique Lyonnais demain soir (20 heures).

“Nous savons que Lyon est une grande équipe. Nous les avons rencontrées à de nombreuses reprises et très récemment, en finale de Coupe de France. Nous savons qu’elles sont fortes, mais nous sommes capables de décrocher la victoire, assure Bruun dans un entretien accordé à PSG TV. Nous sommes en forme, nous avons aussi de très grandes joueuses, nous avons du talent et nous allons tout faire pour gagner ce match. Les dernières rencontres face à Lyon se sont jouées sur de tous petits détails. Nous croyons en nous, nous avons plus que jamais les moyens de les battre et d’aller en finale. Notre équipe est très forte, et nous croyons en nos chances.”

Signe Bruun est également revenue sur le quart de finale victorieux contre Arsenal.

“Nous étions très déçues après notre élimination face à Chelsea la saison passée. Quand nous avons appris que nous jouerions une équipe anglaise à nouveau, nous avons repensé à cette élimination. Mais au final, l’adversaire importe peu, il faut se concentrer sur nous-même et avoir confiance en nos qualités. Nous nous sommes qualifiées pour les demi-finales, c’est une preuve de la force de notre effectif aujourd’hui.”