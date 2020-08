Caïazzo : “À partir du moment où toutes les parties sont d’accord, on ne va pas créer des polémiques inutiles”

La décision de reporter le match entre Lens et le PSG, initialement prévu samedi soir (21h) et finalement décalé au 10 septembre (21h), fait beaucoup parler. Beaucoup estime que la LFP n’aurait pas dû accepter la demande des Rouge & Bleu. Bernard Caïazzo – co-président de l’AS Saint-Etienne et membre du conseil d’administration de la LFP – a tenu à justifier la décision prise, qui n’est pas dictée par le PSG.

“À partir du moment où toutes les parties sont d’accord, on ne va pas créer des polémiques inutiles. On n’est pas aux ordres du PSG. Si c’était Monaco ou Marseille dans la même situation, on aurait accepté de la même manière, justifie Caïzzo dans l’Equipe. Je veux bien reporter un match à chaque fois qu’un club est en finale de la C1.“