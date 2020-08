Caldara : “Le match contre l’Inter Milan a été un excellent test pour préparer le PSG”

Hier soir, lors du choc pour la deuxième place de Serie A, l’Atalanta Bergame a perdu – à domicile – contre l’Inter (0-2) mettant fin à une impressionnante série de 18 matches sans défaite. Mattia Caldara, défenseur de la Dea, a expliqué que la défaite était logique et que son équipe pensait un peu au quart de finale de Ligue des Champions contre le PSG.

“Nous sommes troisièmes, sûrs à 100% de jouer en Ligue des champions l’année prochaine, c’était notre objectif. Ils étaient plus forts que nous et ils méritaient de gagner, reconnait Caldara sur la chaîne du club italien. Le PSG ? On a vu le match contre Lyon, Je pense qu’il est inévitable d’y penser . Nous devons nous préparer pour le match et nous espérons être prêts le 12 pour la Ligue des champions. […]Le match contre l’Inter Milan a été un excellent test pour préparer le match contre le Paris Saint-Germain.”