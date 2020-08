Capello : “L’entrée de Mbappé a tout changé”

C’est un fait, il ne faut vraiment pas être cardiaque quand on est supporter du PSG : ce mercredi soir, Neymar et ses coéquipiers ont su renverser la vapeur en deux minutes face à l’Atalanta dans un finish époustouflant (1-2). Et pour Fabio Capello, l’homme qui a permis cela, l’homme qui a tout changé, n’est autre que Kylian Mbappé. Entré à la demi-heure de jeu, l’attaquant parisien a délivré la passe décisive à Choupo-Moting, en plus d’avoir été un poison constant pour la défense bergamasque.

“La clé du match est là, tout est dans les changements, explique Capello pour Sky Sport. Si Neymar a d’abord su faire la différence, c’est l’entrée de Kylian Mbappé qui a changé la donne. Paris a commencé à jouer différemment, avec plus de personnalité et de confiance. Avant cela, le match était équilibré.”