Cavani dans le viseur de Atlético Mineiro (Globo Esporte)

En fin de contrat avec le PSG le 30 juin dernier, Edinson Cavani est actuellement toujours un joueur libre. Ces derniers jours, on parle d’une possible arrivée au Benfica Lisbonne, même si le club portugais a démenti tout contact avec l’Uruguayen. L’équipe lisboète ne serait pas la seule équipe à s’intéresser à l’attaquant (33 ans). Il s’agit de l’Atlético Mineiro selon les informations de Globo Esporte. Le club brésilien – via un intermédiaire – avait déjà contacté Cavani au moment où les championnats ont dû s’arrêter en raison du Coronavirus. Ce n’était qu’une prise de contact mais ces derniers jours, les discussions sont reparties assure le média brésilien. Selon plusieurs proches, cités par Globo, Cavani verrait d’un bon œil un retour en Amérique du Sud, pour se rapprocher de sa famille. Le quotidien auriverde assure que les négociations ne sont pas avancées et que l’un des plus gros points de discorde est le salaire de l’ancien napolitain. Les positions entre la demande et la proposition sont assez éloignées mais des efforts des deux côtés pourraient finalement faire aboutir à une arrivée de Cavani au Brésil. Cavani qui pense au projet plutôt qu’à l’argent conclut Globo Esporte.