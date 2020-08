Cavani ne devrait finalement pas rejoindre Benfica (Record)

On n’est pas à un rebondissement prêt dans le dossier Edinson Cavani. Annoncé avec insistance du côté du Benfica ces derniers jours, un accord entre le joueur et le club portugais pour un contrat de trois ans et un salaire de 10 millions d’euros avaient même été trouvés selon plusieurs médias Edinson Cavani ne devrait pas poursuivre sa carrière au Portugal. Ce vendredi soir, le quotidien sportif lisboète Record -proche du SBL – nous fait savoir que le Benfica a ainsi mis fin aux discussions avec le meilleur buteur de l’histoire du PSG (200 buts) en raison du salaire demandé par le joueur. Edinson Cavani devra donc se tourner vers d’autres pistes pour poursuivre sa carrière.