Cavani proche de rejoindre le Benfica selon son agent

Il y a deux jours, l’émission “Bola Branca” – de la radio Renascença – indiquait qu’après plusieurs semaines de recherche, Edinson Cavani avait trouvé son futur club, le Benfica Lisbonne. Un contrat de trois ans attend El Matador à Lisbonne. Si l’accord n’est pas encore trouvé, ce ne serait plus qu’une question d’heures. Walter Guglielmone, frère et agent de l’ancien napolitain, a été interrogé sur l’avenir de l’Uruguayen (33 ans) par ESPN Argentina et ce dernier a confirmé que son frère devrait bien rejoindre le Benfica. “C’est plutôt en bonne voie mais ce n’est pas signé.” Patience donc pour Cavani. Son avenir devrait s’éclaircir dans les prochains jours.

De son côté, Edinson Cavani est sortie du silence.

“Il y a eu des rencontres avec Benfica et d’autres clubs. Mais rien n’est encore défini, donc je ne peux pas dire qu’il y a un accord de trouvé. Quand tout sera confirmé avec une équipe, les gens sauront, assure El Matador à la télévision uruguayenne dans des propos relayés par Foot Mercato. Benfica est une grande équipe, qui est tout le temps compétitive et importante. Beaucoup de bons joueurs sont passés par là. Si j’ai la chance de pouvoir aller là-bas, je serais heureux. Si l’entraîneur m’appelle, je serais content de lui parler. Nous parlerions de football, pas de contrat ou quoi. Pour le moment, je suis tranquille. Nous verrons. Je m’envole pour l’Europe aujourd’hui (la nuit dernière, ndlr) et on verra pour cette nouvelle étape dans ma vie.”