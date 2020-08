Cavani va signer au Benfica lundi (Sky Italia)

La fin du feuilleton Edinson Cavani est pour lundi. En fin de contrat avec le PSG le 30 juin, El Matador a préféré ne pas prolonger l’aventure jusqu’à la fin du Final 8 de la Ligue des Champions pour se concentrer sur son futur club. Plusieurs noms ont été évoqués (Newcastle, Inter, Naples, Atlético de Madrid, Benfica…) mais le temps est passé et aucun accord n’avait été annoncé. Ces désormais une question de jours. En effet, selon les informations de Sky Italia, l’international uruguayen (33 ans) devrait parapher soin nouveau contrat lundi avec le Benfica Lisbonne. Au Portugal, l’ancien napolitain aura un contrat de trois ans et touchera 10 millions d’euros par an.