Cayzac : “Le PSG est devenu un très grand d’Europe”

Hier, le PSG s’est incliné en finale de sa première finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich (1-0). Président des Rouge & Bleu de 2006 à 2008, Alain Cayzac estime que le PSG a enfin franchit un pallier et qu’il fait désormais partie des grands d’Europe.

“Il y a encore un peu de boulot mais on a vu de belles choses. On disait que l’attaque était bonne. La défense tient le choc aussi. Elle est solide. Kimpembe a été formidable et les milieux Herrera et Paredes sont très forts, complimente Cayzac dans Le Parisien. Et surtout, il y a cet état d’esprit, cette joie de jouer ensemble. Maintenant, le club doit viser le dernier carré à chaque Ligue des champions, c’est devenu un très grand d’Europe.”

L’ancien président parisien a aussi listé ce qu’il a manqué au PSG lors de cette finale. “Neymar et Mbappé n’ont pas joué à 100 %. Neymar avait toujours deux ou trois adversaires sur le dos et Mbappé revenait de blessure et ça se voyait. C’était difficile dans ces conditions mais ce n’est pas la finale que je retiens. Le club a franchi un palier en arrivant à ce stade de la compétition.“