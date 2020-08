Champions League – Anthony Taylor arbitre de PSG / Atalanta

Après plusieurs semaines d’attente, le PSG affrontera l’Atalanta Bergame ce mercredi (à 21h sur RMC Sport 1), dans le cadre d’un quart de finale de Ligue des champions. Sur son site internet, l’UEFA a dévoilé l’arbitre de la rencontre. Un arbitre qui a réussi au PSG cette saison en C1. En effet, Anthony Taylor dirigera la rencontre entre le PSG et l’Atalanta Bergame. L’Anglais de 41 ans arbitrera son premier quart de finale.

Cette saison, l’arbitre anglais avait déjà arbitré la victoire du PSG face au Real Madrid (3-0, 1ère journée de phase de groupes) ainsi que le précieux succès face au BVB en huitième de finale retour (2-0). Pour ce match, Anthony Taylor sera assisté par Gary Beswick et Adam Nunn. Artur Dias sera le quatrième arbitre. Enfin, Stuart Attwell et Paul Tierney officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo. Depuis le début de l’exercice 2019-2020 en C1, Taylor a dirigé cinq rencontres (PSG-Real, Inter-BVB, Juventus-Atlético, Lyon-Leipzig et PSG-BVB), pour un total de 27 cartons jaunes et 1 carton rouge distribués.