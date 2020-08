Champions League – Les chiffres avant Atalanta / PSG

Après plusieurs semaines d’attente, la rencontre tant attendue entre le PSG et l’Atalanta Bergame aura lieu ce soir à 21h (RMC Sport 1) à l’Estadio do Sport Lisboa e Benfica de Lisbonne. Et à quelques heures de ce quart de finale entre les deux équipes, le club de la capitale a dévoilé quelques statistiques sur son site internet.

Avant la confrontation de ce soir, le PSG et l’Atalanta Bergame ne s’étaient jamais affrontés en match officiel ou amical. Sur la scène européenne, le PSG a affronté à 18 reprises des clubs italiens pour un bilan très mitigé de 2 victoires, 7 matches nuls et 9 défaites. Face à la Dea, le PSG disputera son 113e match d’UEFA Champions League, avec un bilan de 61 victoires, 22 matches nuls et 29 défaites. En comptabilisant toutes les rencontres européennes, le club de la capitale jouera son 225e match (117 victoires, 52 matches nuls et 54 défaites). Enfin, les Rouge et Bleu vont participer à leur 12e quart de finale européen (5 qualifications et 6 éliminations).

Face à l’Atalanta Bergame, le PSG cherchera à poursuivre sa série de but avec au moins une réalisation inscrite par match. Depuis la défaite face à Manchester City en 2016 (0-1), le club de la capitale a, au minimum, marqué un but lors de ses 32 derniers matches de Ligue des champions. Enfin, le PSG pourrait aussi se rapprocher du cap symbolique des 400 buts inscrits en compétitions européennes. Actuellement, le PSG comptabilise 396 buts (225 en UEFA Champions League, 66 en Coupe des Vainqueurs de Coupe, 103 en Europa League et 2 en Supercoupe d’Europe).