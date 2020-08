Chelsea intéressé par Thiago Silva, Milan et la Fiorentina sur le coup (Telegraph)

Thiago Silva (35 ans) l’a dit et redit, il aurait aimé achever sa carrière européenne au PSG. Mais faute de prolongation de contrat, le défenseur brésilien et capitaine est ouvert à d’autres pistes. Selon The Telegraph, Frank Lampard, coach des Blues de Chelsea, cherchant à renforcer sa défense, l’option Thiago Silva, sans frais de transfert, est sur la table à Londres. D’autant plus que l’axial brésilien serait disposé à baisser drastiquement son salaire actuel. Il serait question d’un potentiel accord de deux ans. Thiago Silva intéresserait également l’AC Milan et la Fiorentina. Mais sa préférence irait à la Premier League, qu’il n’a pas pratiqué, et à Chelsea, selon le média anglais.