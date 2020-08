Chelsea proche de signer Thiago Silva (Sky Sports)

Thiago Silva aura joué son 315e et dernier match avec le PSG hier à Lisbonne, mais il n’aura pas eu la joie de lever la coupe aux grandes oreilles, qui a passé la nuit avec Robert Lewandowski… Après huit années à Paris, le défenseur brésilien de bientôt 36 ans et capitaine historique va certainement découvrir une nouvelle capitale : Londres. Sky Sports annonce que Thiago Silva va être la troisième signature de Chelsea après Hakim Ziyech et Timo Werner.

“Je dois parler avec Leonardo… C’était un plaisir d’avoir un capitaine avec une telle personnalité. Sa qualité est exceptionnelle. Il a prolongé de deux mois, il a laissé son corps, son énergie. Il a tout donné pour gagner ce tournoi. Il aurait mérité de gagner cette Ligue des champions. Je suis fier d’avoir eu Thiago comme capitaine, a déclaré hier Thomas Tuchel. On va parler avec le club, avec lui, pour clarifier la situation et pour continuer.“