Choupo-Moting battu par Cornet pour le but des quarts de finale de C1

Buteur libérateur et qualificateur (93e) du PSG en quarts de finale de Ligue des Champions contre l’Atalanta Bergame (1-2), Eric Maxim Choupo-Moting était en lice pour remporter le titre du but de la semaine de l’UEFA. L’attaquant parisien était en concurrence avec Luis Suarez, auteur d’une belle réalisation dans le naufrage barcelonais contre le Bayern Munich (2-8), Joshua Kimmich et Maxwell Cornet. Ce lundi après-midi, l’UEFA a dévoilé le vainqueur de cette distinction honorifique et ce n’est malheureusement pas le Parisien qui l’emporte mais le Lyonnais Maxwell Cornet.