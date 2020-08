Choupo-Moting : “Quand je suis entré, je me suis dit que je voulais apporter quelque chose à l’équipe”

Il fut le héros inattendu de la belle soirée parisienne à Lisbonne mercredi dernier. Remplaçant au coup d’envoi, Eric-Maxim Choupo-Moting a offert la qualification au PSG pour la demi-finale de Ligue des champions. Buteur dans les dernières minutes face à l’Atalanta Bergame (2-1), l’attaquant parisien a également été à l’origine de l’égalisation du PSG. L’international camerounais a répondu à certaines questions des supporters des Rouge et Bleu après cette qualification parisienne. Il revient notamment sur son but victorieux et son entrée en jeu (à la 79e minute).

“Mon sentiment après le but ? Franchement, c’était juste de la joie. C’étaient des émotions incroyables. Comme c’était la fin de match, je me suis dit que ça pouvait être le but de la victoire. En plus, c’était un match et une victoire historique pour les 50 ans du club. Le plus beau souvenir de ma carrière ? Ce n’était pas le plus beau but mais c’était un but historique. Depuis 25 ans, le PSG n’a pas été en demi-finale de C1 donc c’est quelque chose de spécial. Donc en ce terme, c’est le but le plus important de ma carrière, a déclaré Choupo-Moting dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux du PSG. Pensais-tu être décisif lors de ton entrée ? Franchement, quand je suis entré je me suis dit que je voulais apporter quelque chose à l’équipe. J’avais confiance en moi-même et en l’équipe. Je me sentais très bien pendant toute la préparation. La demi-finale de Ligue des champions ? C’est un moment spécial. On est tous très contents pour nous, le club et tout Paris. On va être prêt pour les demi-finales.”