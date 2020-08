Cissé : “Je n’ai pas chambré le PSG”

C’est une vidéo qui a fait polémique après la défaite du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (1-0). Après la rencontre, une séquence a fuité sur les réseaux sociaux où l’on voit Djibril Cissé, l’ancien attaquant de l’équipe de France, se moquer du PSG avec cette phrase : “Celle-là, elle n’est pas pour vous !“

Alors que plusieurs joueurs de l’Olympique de Marseille se sont réjouis de la défaite du club de la capitale, l’ancien numéro 9 a tenu a mettre les choses au clair sur cette affaire. Djibril Cissé assure que cette séquence n’était pas destinée à devenir publique et qu’elle n’avait pas pour but de se moquer du PSG.

“Je n’ai pas chambré le PSG, j’ai chambré mes amis. Ce n’est pas la même chose ! On a un groupe commun de copains, mon groupe côté musique, avec deux Parisiens et deux Marseillais. Et je leur ai envoyé une vidéo. Je chambre mes amis, et non pas le PSG, explique Cissé sur la Chaîne L’Équipe. Je suis pote avec Neymar, avec Kurzawa, avec plein de joueurs de Paris, et je ne manquerai jamais de respect à ce club-là. Quand je prends la Ligue des champions que j’ai gagnée, je dis : “Celle-là, elle n’est pas pour vous !” Mais je chambre mes amis ! Pas le PSG, assure Cissé. Je l’envoie à un autre ami qui est dans un appartement avec dix personnes et qui est le seul Marseillais. Et cette personne-là prend la vidéo et la publie. Je ne l’ai pas publiée moi, ce n’était pas pour les joueurs du PSG mais pour mes amis qui supportent Paris.“