Coman : “Le match face au PSG sera ouvert avec beaucoup de buts”

Les joueurs et supporters du PSG attendent avec impatience la finale de Ligue des champions ce dimanche soir. Les Parisiens affronteront le FC Bayern Munich pour leur première finale dans cette compétition. Une rencontre qui aura une saveur particulière pour l’ailier du FCB, Kingsley Coman. En effet, le joueur de 24 ans fera face à son club formateur ce week-end. Lors d’une visioconférence organisée depuis le Portugal, l’international français a évoqué cette confrontation face au PSG.

“Ils sont dangereux devant et ont aussi une bonne défense, la meilleure de cette Ligue des champions (5 buts encaissés, ndlr). On sait que ce sera dur, le match sera ouvert avec beaucoup de buts, estime Coman dans des propos rapportés par lequipe.fr. Le PSG considéré comme un très grand d’Europe désormais ? C’est encore un peu trop tôt pour le dire. Leur parcours est évidemment très beau et mérité. Mais je pense que c’est sur cinq, dix ans qu’on mesure la trace d’un grand club.”

Lors cette conférence de presse, Kingsley Coman s’est également exprimé sur son compatriote français, Kylian Mbappé. “J’ai joué plusieurs fois avec lui, donc je vais essayer de donner les conseils que je peux à mes coéquipiers. Il y aura aussi les séances vidéo avec le coach. Avec tout ça, on essaiera de l’arrêter. Kylian est un joueur offensif qui crée beaucoup de choses. Il faudra essayer de le mettre sous pression, faire en sorte qu’il touche le moins de ballons possible”, a déclaré Coman.