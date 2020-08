Coman : “Le PSG restera mon club de cœur mais n’est pas dans mes projets de carrière”

Le football joue souvent des tours assez particuliers, et le Paris Saint-Germain, ainsi que ses supporters, en a fait l’amer expérience lors de sa toute première finale de Ligue des Champions. Défait sur la plus petite des marges (1-0) par le FC Bayern, c’est Kingsley Coman, formé au PSG, qui a finalement entériné les rêves européens du club de la capitale. Pour Téléfoot, l’ailier tricolore est revenu sur sa relation avec son club formateur.

Comme il l’avait déjà déclaré, Kingsley Coman réaffirme son attachement envers le Paris Saint-Germain. En revanche, il ne regrette nullement d’être parti si tôt, du côté de la Juve à l’époque, et n’envisage pas vraiment de faire son retour dans le club qui l’a formé.

“Le PSG restera mon club de cœur. Mais pour moi, c’était la bonne solution de partir et si je n’étais pas parti, je n’aurais peut-être pas gagné cette Ligue des Champions. Je n’ai jamais fait de choix simples, mais je savais qu’avec mes qualités je pouvais jouer dans un grand club. Est-ce que j’aurais ma place au PSG aujourd’hui ? Non, c’est très compliqué. Si c’est Neymar à gauche, non (rire). Paris n’est pas dans mes projets de carrière. Après, il me reste peut-être huit à dix ans au haut niveau, on ne peut pas non plus fermer la porte. Dans ma tête, ça reste des souvenirs d’enfance. J’ai gardé les bons souvenirs de mon passage au PSG.