Coman : “Une finale PSG / Bayern ? Ce serait beau”

Au cours d’une soirée historique, le Bayern Munich a tout simplement atomisé le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions. Au sortir de ce succès 8-2 qui restera dans les annales, Kingsley Coman a forcément savouré au micro de RMC Sport. Et le joueur, entré en cours de match, ne serait clairement pas contre affronter son club formateur, le PSG, lors de la finale de ce Final 8.

“On a fait un super match, un très très gros match. On est vraiment satisfait, on est tous heureux. On va bien en profiter avant de se reconcentrer pour la demi-finale. Une finale PSG / BAYERN ? Ce serait beau, ce serait beau. Mais avant, il y a une demi-finale. D’abord la demie, et après la finale.”