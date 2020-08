Courbis : “Si on n’est pas inquiet là pour le PSG, on le sera quand ?”

Les finales des coupes nationales contre Saint-Etienne et contre l’Olympique Lyonnais se sont soldées par deux victoires du PSG, mais très étriquées. Sur le contenu les Parisiens n’y étaient pas lors des deux rencontres au Stade de France. Et forcément, on peut s’inquiéter alors que le Final 8 de Champions League débute dans dix jours. C’est le sentiment de Rolland Courbis.

“Si on n’est pas inquiet là, avec ce qui se passe et surtout ce qui ne se passe pas à certains postes, si on n’est pas inquiet en voyant la forme d’Icardi, de Di Maria, Gueye qui est devenu un joueur quelconque, plus le problème du latéral droit, Marquinhos qui avait fait un match très moyen contre Saint-Etienne, Mbappé blessé… Si on n’est pas inquiet là pour le PSG, on le sera quand ?“ a lancé le Coach au micro de RMC. “Je suis préoccupé et je me dis que les huit prochains jours qui vont peut-être permettre de récupérer Mbappé, ce serait la première des bonnes nouvelles pour le PSG. Après il faudra aussi que Thomas Tuchel, qui a un peu l’air énervé, démontre certaines inspirations dans ses choix. Depuis la sortie de Mbappé contre Saint-Etienne, on voit un PSG très moyen et en-dessous de ses possibilités. C’est ce que je constate, mais ça ne fait pas de l’Atalanta le favori. Il faut remettre les choses à leur place.”