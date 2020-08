Courbis : Tu te sers de 50% des qualités de Mbappé en le mettant n°9 !”

Incertain suite à la blessure contractée lors du PSG-ASSE en finale de la Coupe de France, Kylian Mbappé est parvenu à revenir pour le Final 8 de Ligue des champions à Lisbonne. L’attaquant français a apporté sa pierre au parcours du PSG sans triompher au final face au Bayern (1-0). Rolland Courbis estime qu’on a pas vu le meilleur Kylian Mbappé lors du tournoi, et pas au poste qui lui convient. Le “Coach” pense plus généralement que le jeune joueur n’a pas progressé ces derniers temps.

“Malgré toute l’admiration qu’on peut avoir, il ne faut pas oublier que dans le football il y a des progrès à réaliser à tout âge et à toute fonction. C’est peut-être à cause de soucis musculaires, c’est peut-être la fatigue, la coupure du virus, c’est peut-être cette dernière blessure qui fausse tout, mais ce qui est sûr c’est que sur ces 12 derniers mois il n’a progressé dans aucun secteur. Il est bon, voir très bon, il marque beaucoup dans notre championnat, dans les matches décisifs tu sens qu’il a le caractère pour être un leader, mais les dernières passes ou avant-dernières je ne les vois pas. Son jeu de tête est inexistant“, a commenté Rolland Courbis sur RMC. “Et son poste ? Surtout pas numéro 9 !! Tu te sers de 50% des qualités de Mbappé ! Il faut qu’il ait du champ pour pouvoir accélérer. Il y avait la double accélération, il a inventé la triple accélération ! Il faut qu’il puisse décrocher pour prendre de l’élan. Il faut qu’il soit plutôt côté gauche pour entrer sur son pied droit. […] Mbappé, il faut maintenant qu’il guérisse parce qu’il n’était pas à 100%. Et dans les mois à venir il aura des progrès à faire. Il ne manquerait plus que ça qu’à 21 ans il n’ait pas de progrès à faire !”