Courbis : “Imaginez quand Mbappé et Paredes seront titulaires”

Dans une finish exceptionnel, le PSG s’est qualifié en demi-finale de Ligue des champions en venant à bout de l’Atalanta Bergame (2-1). Le club de la capitale affrontera le RB Leipzig – le 18 août prochain – pour la suite de la compétition. Remplaçant au coup d’envoi face à la Dea, Leandro Paredes a apporté de la qualité au milieu de terrain lors de son entrée en jeu (à la place de Gueye à la 72e). Sur les ondes de RMC Sport, Roland Courbis a apprécié l’entrée en jeu de Leandro Paredes face au club italien.

“Le scénario me fait y croire (à une qualification du PSG en finale de C1). Il y a une différence entre gagner un match comme cela aurait pu se faire avec Mbappé et Paredes. Je pense qu’il aurait fallu beaucoup d’aspirines pour cette équipe de l’Atalanta. Ça aurait pu même être une boucherie. Maintenant, ça s’est passé différemment (…) On aimerait tous voir un garçon comme Paredes faire la liaison entre la défense et l’attaque et pour pouvoir faire des passes d’un football de très haut niveau. Ce qui n’est pas le cas avec les trois milieux Gueye, Marquinhos et Herrera, a déclaré Courbis au RMC Football Show. Imaginez quand Mbappé et Paredes seront titulaires. Si t’es adversaire de cette équipe-là, tu as mal à la tête.”