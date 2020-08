Courbis veut voir Mbappé titulaire contre l’Atalanta

Dans moins de 24 heures, le PSG sera enfin lancé dans son aventure européenne avec son quart de finale de Ligue des Champions face à l’Atalanta. Présent en conférence de presse à la veille de ce choc, Thomas Tuchel a confié que Kylian Mbappé devrait bien être dans le groupe pour cette partie, lui qui souffre d’une entorse de la cheville. Au micro de RMC, le coach allemand a précisé sa pensée en expliquant que Mbappé ne pourrait pas démarrer mais seulement finir le match. Une décision que ne comprend pas Roland Courbis.

En effet, le consultant RMC estime que s’il est apte à jouer, Kylian Mbappé doit être aligné d’entrée face à l’Atalanta afin de faire la différence tout de suite, quitte à le voir sortir à la pause.

“Tout est différent si tu fais débuter Kylian Mbappé. Je me mets à la place des coéquipiers de Mbappé, je me mets à la place de ses adversaires… J’ai des échos : Kylian Mbappé est opérationnel pour démarrer et peut-être prendre la douche à la 45e. Je la prends moi cette solution. Je ne vais pas attendre que l’Atalanta mène pour faire rentrer Kylian Mbappé dans les trente dernières minutes. Je mets tous les atouts de mon côté pour faire peur à l’Atalanta. Quand je vois les défauts de cette équipe, je me dis que Mbappé c’est le diable pour l’Atalanta.“