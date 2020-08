Daf : “Le PSG n’a imposé aucune consigne pour le match de préparation”

Avant son stage à Faro – au Portugal (à partir du 8 août) – le PSG disputera un dernier match amical face au FC Sochaux (ce mercredi à 19h sur beIN SPORTS 1) au Parc des Princes. Un ultime match de préparation pour les Parisiens avant d’aborder le quart de finale de C1 face à l’Atalanta Bergame (12 août à Lisbonne). Dans une interview accordée à l’Est Républicain, l’entraîneur sochalien – Omar Daf – est revenu sur l’importance de ce match amical pour ses jeunes joueurs.

“On a accepté ce match pour montrer à nos jeunes joueurs ce qu’est le très, très haut niveau. Le foot est fantastique. Vivre ce moment-là pour nos jeunes. On avait prévu une grosse séance ce jour-là, on l’aura au Parc, a déclaré Daf lors de l’entretien. Il va falloir faire un match très sérieux, jouer avec nos forces. À nous d’être intelligents, d’aborder ce match avec beaucoup d’enthousiasme tout en sachant que derrière, les Parisiens ont des objectifs européens.” Pour rappel, la nouvelle recrue du FCSM – Florentin Pogba – a déjà dévoilé que quelques restrictions seront imposées afin d’éviter les blessures.

MAJ 17h35 – Omar Daf a également accordé une interview à RMC Sport. Et l’ancien latéral droit du FCSM a démenti les propos tenus par son défenseur Florentin Pogba. “Paris n’a imposé aucune consigne pour le match de préparation. Le PSG n’a rien demandé à Sochaux, pas même pour Neymar (…) Il faudra être intelligent car on connait leurs échéances. Mais pour nous aussi, c’est un match de préparation. Surtout que j’intègre cinq jeunes du centre, on veut se confronter au très, très haut niveau pour apprendre.”

Les résultats des matches amicaux du FC Sochaux