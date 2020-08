Deco : “Neymar se situe au même niveau que Messi et Cristiano Ronaldo”

Deco, légende du football portugais, est un fan de Neymar. Pour lui, le Brésilien (28 ans) est de la veine des deux extraterrestres Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. “La finale a beaucoup de poids quand il s’agit de dire qui est le meilleur et Lewandowski est un grand joueur, un crack, peut-être le meilleur attaquant dans le domaine qui existe, mais Neymar est différent et se situe au même niveau que Messi et Cristiano Ronaldo“, s’émerveille Deco dans une interview accordée à Goal.

L’ancien joueur de Porto a ensuite vanté les qualités du numéro 10 parisien.

“Il est maintenant à un point de sa carrière où il a atteint la maturité de comprendre le jeu et son propre corps. Il ne perdra jamais son essence car c’est son jeu, il n’a pas à changer car il est déjà un joueur différent et on ne peut pas lui demander d’être un joueur qu’il n’est pas. Neymar est heureux sur le terrain, il sait qu’il doit dribbler pour aller à l’attaque, c’est comme ça qu’il a surpris le monde entier, c’est sa façon de jouer, de s’amuser et de se faire plaisir, c’est ce qui le rend génial.”