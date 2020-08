Degorre : “Je ne crois pas à cette harmonie de façade au PSG”

“Les copains d’abord” titrait Le Parisien au sujet du vestiaire du PSG. Ce que Neymar a confirmé hier. Le journaliste de L’Equipe Damien Degorre ne le voit pas de cet œil. Il doute de la force du lien qui unit ce groupe Rouge & Bleu.

“Je pense que c’est plus de la communication. On ne va pas parler de clans, mais il y a toujours des groupes. Et c’est normal. Et il ne faut pas grand chose pour déstabiliser les ego, pour faire bouger les équilibres. J’attends de voir. Je ne demande que ça. J’espère qu’un club français, et pourquoi pas le PSG, lève la Ligue des champions. Mais je ne crois pas à cette harmonie de façade au PSG. Avant le match à Dortmund, on ne parlait pas de pacte, d’harmonie… S’il y a eu une bascule c’est au moment de l’anniversaire d’Icardi, Di Maria et Cavani et la capacité qu’a eu Leonardo à fédérer le vestiaire contre lui. Le lendemain, au camp des Loges, il pourrit les joueurs. Et là, les mecs se sont tous rebellés contre Leonardo. Je ne sais pas s’il l’a fait à dessein. En tout cas, il est assez stratège pour ça. Il a senti que le vestiaire était dans un équilibre instable. Leonardo a senti qu’il fallait faire quelque chose quitte à ce que ce soit fédérer contre lui. C’est un des moments charnière de la saison du PSG”, a commenté Damien Degorre lors de l’EDS. “Je ne vois pas de dynamique particulière. Le PSG a toujours gagné avant les grands rendez-vous européens. Moi ce que je me demande c’est de savoir si ce qu’ils nous montrent est profond ou superficiel. Est-ce que c’est lié à la séquence Leonardo ou il y a un vrai groupe ? Sur les deux finales, je n’ai pas ce sentiment. Et puis je rappelle que pour le quart de finale, le PSG s’est affaibli depuis Dortmund en perdant Cavani, Meunier et Di Maria qui sera suspendu. Et n’es pas sûr d’avoir Mbappé !”