Degorre : “Leipzig est une équipe qui correspond parfaitement aux qualités du PSG”

Vainqueur de l’Atlético de Madrid, le RB Leipzig sera donc le futur adversaire du Paris Saint-Germain en demi-finale de ce Final 8 de Ligue des Champions. Étant une équipe joueuse, qui aime se projeter vers l’avant, on s’attend forcément à une belle opposition entre ces deux écuries. Une confrontation qui penche assez nettement en faveur du club parisien, estime Damien Degorre. Le journaliste de L’Equipe, qui s’exprime au micro de La Chaîne L’Equipe, voit en effet les hommes de Thomas Tuchel très largement favoris.

“Si le PSG n’arrive pas en finale, ce serait forcément une déception. D’abord parce que Leipzig n’est pas une équipe qui est habituée à jouer à ce niveau-là. Vous allez me dire que la dernière demi-finale du PSG remonte à 25 ans… Oui, mais le club de la capitale a tout de même plus l’habitude de jouer des huitièmes ou des quarts de finale. Pour Leipzig, c’est vraiment tout nouveau, ce sont des joueurs inexpérimentés même si ce sont de très bons joueurs. Maintenant, c’est aussi une équipe qui correspond parfaitement aux qualités du Paris Saint-Germain. C’est une équipe qui ouvre le jeu, c’est une équipe qui a des difficultés à gérer ses temps faibles. Et on sait que lors d’une demi-finale, la pression monte forcément. Dire que le PSG n’est pas hyper favori de ce match serait tout simplement faux.”