Des fans zones à Paris pour la finale de Ligue des champions ?

Mardi soir, le PSG a offert un moment unique à ses supporters. Victorieux du RB Leipzig (3-0) en demi-finale de Ligue des champions, les Parisiens vont disputer la première finale de C1 de leur histoire. Un événement historique fêté en grande pompe par les supporters des Rouge et Bleu dans les rues de Paris. Ainsi, ces derniers se sont rassemblés en masse aux Champs-Elysées et aux alentours du Parc des Princes. Des rassemblements critiqués par certains en raison de la crise sanitaire actuelle. Et afin de pouvoir contrôler les supporters parisiens lors de la finale de Ligue des champions dimanche prochain, des fans zones pourraient être installées dans Paris, comme le rapporte Le Parisien. “Une réunion est programmée ce jeudi après-midi pour évoquer le sujet comme celui de l’éventuelle célébration lundi du sacre européen des Parisiens”, précise le quotidien francilien. Des fans zones qui permettraient de contrôler les flux de supporters ainsi que les gestes barrières.

Au micro de BFM TV, la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu, a évoqué cette possibilité de fans zones. “C’est un événement exceptionnel, nous allons peut-être mettre en place des fans zones, un encadrement spécifique pour dimanche. Je suis favorable à ce que les Préfets prennent les décisions en toute responsabilité. S’il y a la possibilité de remplir un stade dans la limite des 5 000 personnes, et que cela ne pose pas de souci à l’ordre public, c’est mieux de canaliser effectivement. Mais on sait que les fans les plus actifs choisiront de rester en dehors (des stades). Il ne faut pas avoir l’illusion que les fan zones régleront le problème de ceux qui souhaitent se réunir.” Le Ministre des Sports a confirmé au Parisien que “des demandes de dérogations avaient été déposées ‘pour déroger à la limite des 5000 personnes autorisées par événement’.” Pour rappel, le Parc des Princes accueillera 5.000 spectateurs pour cette finale de C1.