Deschamps : “Mbappé a raté des occasions mais il n’a pas raté sa finale de C1”

La semaine prochaine, la trêve internationale fera son retour. Une situation qui concerne certains parisiens et notamment Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe. En effet, les deux Parisiens ont été appelés par le sélectionneur de l’Équipe de France – Didier Deschamps – pour disputer les deux premiers matches de Ligue des Nations face à la Suède (samedi 5 septembre, 20h45 à Solna, en direct sur M6) et la Croatie (mardi 8 septembre, 20h45 au Stade de France, en direct sur TF1). Invité de RTL, Didier Deschamps a de nouveau exprimé son incompréhension concernant la date du report de Lens / PSG (le 10 septembre), qui se jouera 48 heures après la rencontre France / Croatie.

“Je ne discute pas de la demande du PSG. Mais qu’on puisse accepter c’est surprenant, gênant. C’est impossible de faire enchaîner Kimpembe et Mbappé, a déclaré Deschamps sur les ondes de RTL. Si je les utilise, je suis contre le PSG ? Si je ne les utilise pas, cela veut dire que je cède au PSG ? Je vais réfléchir. Cette décision est gênante, pour ne pas dire autre chose.”

Didier Deschamps a notamment été questionné sur la prestation de Kylian Mbappé lors de la finale de Ligue des champions perdue par le PSG face au FC Bayern Munich (0-1). Le sélectionneur des Bleus estime que le numéro 7 parisien n’a pas raté sa finale malgré une belle occasion manquée. “Kylian Mbappé a raté des occasions. Il n’a pas raté sa finale. Il aurait pu mieux faire. II est déjà suffisamment exigeant avec lui-même. Je sais que ça lui fait mal. Mais on se construit comme ça aussi.”