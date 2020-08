Deux clubs français en 1/4 de finale de Ligue des Champions, une première depuis cinq ans

Ce vendredi, l’Olympique Lyonnais faisait face à la Juventus de Turin dans le cadre de son huitième retour de Ligue des Champions. Victorieux à l’aller sur le score de 1-0, les hommes de Rudi Garcia ont su, malgré la défaite 2-1, assurer leur place dans le Final 8 au Portugal.

Avec le PSG, qui sera opposé à l’Atalanta, et l’OL, qui affrontera Manchester City, la France place ainsi deux écuries dans ce Final 8 très particulier. Une performance à mettre en exergue car ce n’est pas si souvent que cela arrive. En effet, pour voir deux équipes française en quart de finale de Ligue des Champions, il faut remonter cinq ans en arrière avec la saison 2014-2015 et les qualifications du PSG et de l’AS Monaco. Sinon, bien plus lointain, lors de la saison 2009-2010 avec l’OL et les Girondins de Bordeaux qui s’étaient affrontés, Lyon se qualifiant pour les demi-finales.