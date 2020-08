MAJ – Deux joueurs du PSG sont suspects d’infection au Covid-19

Depuis de nombreuses semaines, une recrudescence des cas de Covid-19 a lieu en France. Une situation qui concerne également les clubs de Ligue 1 avec de nombreux joueurs testés positifs. Aujourd’hui, le PSG a fait savoir – via son compte Twitter – que deux joueurs de son effectif “sont suspects d’infection au Covid-19.” Le club de la capitale précise que leur état de santé “est tout à fait rassurant. Ils sont d’ores et déjà soumis au protocole sanitaire adapté.” De son côté, la chaîne Téléfoot indique que les deux joueurs concernés devraient manquer les rencontres face au RL Lens (10 septembre) et l’Olympique de Marseille (13 septembre).

MAJ 19h05. Selon L’Equipe, Ángel Di María et Leandro Paredes (qui ont passé leurs vacances ensemble) sont les deux joueurs suspectés d’avoir contracté le Covid-19. Mauro Icardi serait également également “suspecté d’avoir contracté le virus” selon le quotidien sportif. Concernant les deux internationaux argentins, ils ont écourté leurs vacances pour revenir à Paris et “ont été placés à l’isolement.” De son côté, le PSG n’a pas encore communiqué sur les identités des joueurs concernés.