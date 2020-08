Dhorasoo : “Choupo-Moting peut être plus utile en cours de match”

Une entrée héroïque, il n’y a pas d’autres mots. En se montrant Décisif sur les deux actions, avec notamment le but de la victoire, Éric Maxim Choupo-Moting a été l’homme providentiel de la qualification du PSG contre l’Atalanta. Et une question va forcément se poser à l’approche de la demi-finale face au RB Leipzig : titulariser un Mauro Icardi, clairement dans le creux de la vague, ou Choupo-Moting ? Vikash Dhorasoo préfère la première option, comme il l’a exposé sur le plateau de L’a Chaîne L’Equipe.

“Je pense que Choupo-Moting peut être très utile en cours de match. Je ne suis pas forcément pour sanctionner Mauro Icardi, on aura peut-être besoin de lui pour une finale éventuelle. Qu’est ce qui est le mieux ? Mettre Icardi titulaire et faire entrer Choupo-Moting, ou mettre Choupo-Moting titulaire et faire entrer Icardi ? Moi je pense que c’est la première solution. En plus, dans ce schéma, tu enlèves beaucoup de pression à Choupo parce que ce n’est pas simple de démarrer un match de Ligue des Champions. En plus, quand tu le fais entrer cela peut être pour aller gagner un match, ou alors défendre et prendre des ballons de la tête.”