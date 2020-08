Dhorasoo : “Messi ? Venir à Paris serait culotté et osé !”

Cinq jours après sa finale perdue en Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1), le Paris Saint-Germain est de nouveau au coeur de l’actualité. Depuis quelques jours, le PSG est associé à une potentielle arrivée de Lionel Messi. Le club de la capitale serait avec Manchester City les deux seules équipes capables d’attirer la légende argentine. Un transfert de l’actuel barcelonais vers Paris séduirait le consultant pour La Chaîne L’Équipe, Vikash Dhorasoo.

En effet l’ancien joueur parisien juge que le défi de rejoindre la capitale française serait “incroyable” pour la Pulga.

“C’est le moment pour Messi de couper le cordon avec Barcelone mais aussi avec Pep Guardiola. S’il va à City pour jouer sous Guardiola, il ne nous aura pas prouvé qu’il peut jouer dans une autre équipe avec un autre style de jeu. (…) Venir à Paris serait culotté et osé ! S’il vient ce serait pour marquer l’histoire du club et de la Ligue des Champions ! Retrouver Neymar, jouer avec Mbappé et être la star du PSG… Ce serait incroyable ! Le Paris Saint-Germain aujourd’hui entre dans la cour des grands après le “Final 8″ et sa finale de la Champions League… Ça commence à avoir de la gueule !”