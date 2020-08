Di Maria : “L’union du groupe est la chose la plus importante dans une équipe”

Après avoir remporté les deux finales des Coupes nationales face à l’AS Saint-Etienne (1-0) et l’Olympique Lyonnais (0-0 ; 6-5 T.A.B), le Paris Saint-Germain est désormais totalement concentré sur le quart de finale de la Ligue des Champions qui va l’opposer à l’Atalanta Bergame.

À 10 jours de cette confrontation, les joueurs parisiens multiplient les réunions, et les célébrations en équipe. Une attitude qui peut diviser chez les observateurs et les supporters. Si certains voient un groupe qui vit bien ensemble, uni, et plus soudé que jamais avant d’aborder les prochaines échéances européennes, d’autres jugent que ce comportement n’est pas très sérieux à seulement quelques jours d’un rendez-vous aussi important, et surtout après les immenses déceptions de ces dernières années en C1.

Pour les joueurs, et tout particulièrement ceux qui ont déjà remportés cette compétition, la réponse est toute trouvée. Après la fameuse vidéo où on entendait Keylor Navas crier “Asi se gana la Champions” (C’est comme cela que l’on gagne la Ligue des Champions), c’est Angel Di Maria qui s’est exprimé sur les réseaux sociaux.

En-dessous d’une photo publiée sur Instagram, où on retrouve la grande majorité de l’effectif Rouge & Bleu fêtant le titre en Coupe de la Ligue, l’Argentin rajoute en description de celle-ci :

“Si se gana se festeja y si no se gana festeja tambien porque la union del grupo es lo mas importante en un equipo ❤️ . ALLEZ PARIS ❤️“.

Ce que l’on peut traduire en français : “Si vous gagnez, vous célébrez et si vous ne gagnez pas, célébrez aussi parce que l’union du groupe est la chose la plus importante dans une équipe ❤️ . ALLEZ PARIS ❤️”.

Une unité et des mots qui on espère se retrouveront sur le terrain à Lisbonne dans dix jours…