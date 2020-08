Di María : “Nous avons un groupe qui mérite de gagner la Ligue des champions”

Élu homme du match lors de la nette victoire face au RB Leipzig (3-0), Ángel Di María a grandement participé à la qualification du PSG pour la première finale de Ligue des champions de l’histoire du club. Comme à son habitude, l’international argentin s’est montré décisif lors d’un match à enjeu, avec un but et deux passes décisives. Et à J-2 de cette finale de C1 face au Bayern Munich, El Fideo est revenu sur ce Final 8 inédit qui se déroule à Lisbonne (Portugal), une ville particulière pour lui.

“Ce serait très spécial, très important pour moi et ma carrière (de soulever la Ligue des champions à Lisbonne, ndlr). Quand ils ont changé de lieu à Lisbonne, j’ai eu une sensation étrange dans mon corps qui m’a rappelé le bon vieux temps où j’ai vécu ici pendant trois ans (2007-2010 au Benfica) et à quel point j’étais heureux à Lisbonne pendant ces années, a déclaré Di Maria au site de l’UEFA. Ensuite, pour pouvoir accéder à une finale et entrer dans l’histoire avec un club comme Paris – qui joue sa première finale – et parce que je l’ai aussi gagnée en 2014 avec le Real Madrid dans le même stade. J’ai aussi eu la chance de jouer le quart et demi-finale à l’Estádio da Luz, ainsi que la finale.”

Lors de cet entretien, le joueur de 32 ans a également été questionné sur l’importance de ce titre européen pour l’histoire du PSG. “Je pense que c’est très spécial pour tous les Parisiens. C’est quelque chose que le club essayait de réaliser depuis des années: atteindre la finale de la Ligue des champions. Je pense que le moment est venu, estime Di María. Si nous le gagnons pour la première fois avec Paris, nous ferons partie de l’histoire du club. On se souviendrait toujours du club car ce serait le premier titre européen (…) Gagner un premier titre ici serait inoubliable pour moi personnellement, car c’est mon objectif depuis mon arrivée.”

Enfin, le numéro 11 parisien s’est également exprimé sur l’adversaire de dimanche : le FC Bayern Munich : “Nous savons qu’ils ont des joueurs incroyables, des joueurs avec une forme incroyable, mais nous avons aussi de bons joueurs, notre propre système, notre propre façon de jouer, et je pense que nous avons un groupe qui mérite de gagner la Ligue des champions“, conclut Ángel Di María.