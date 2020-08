Di María : "On n'est plus qu'à un pas de faire l'histoire pour le PSG"

Historique. Pour la première fois de son histoire, le PSG atteint la finale de la Ligue des champions (le 23 août prochain face à l’OL ou le Bayern Munich). Les Parisiens ont parfaitement géré la demi-finale de C1 face au RB Leipzig (3-0). Des joueurs du PSG conquérants tout au long du match. Après la rencontre, Ángel Di María (1 but et 2 passes décisives) – élu homme du match – est revenu sur la qualification parisienne en finale de Ligue des champions, au micro de RMC Sport.

La qualification du PSG en finale

Di María :“Je suis heureux, l’équipe a fait un grand travail et un grand match. On a voulu faire l’histoire du club et on a réussi. Maintenant, on est en finale et si on continue comme aujourd’hui ça pourrait nous aider pour la finale. Le niveau du PSG face au RB Leipzig ? Je pense que nous avons joué à 100%, au début du match c’est toujours du 50-50 et on savait qu’avec cette énorme énergie on pouvait se qualifier. L’entame du match a été bonne et on a continué.”

Comme faire pour écrire plus l’histoire ?

Di María : “C’est sûr qu’on ne va pas réussir à dormir avec cette finale en tête. Après, il faut travailler le match, on va le faire chaque jour. On a lu beaucoup de choses ces derniers temps, on a vu que les championnats français et allemands sont bons. On va travailler le match peu importe l’adversaire, on donnera le maximum.”

Où placer cette finale dans votre carrière

Di María : “Avec le Real Madrid j’avait gagné ici (à Lisbonne en 2014). La sensation été incroyable. On est aussi à un niveau élevé, ce n’est pas tout le temps spectaculaire mais qu’importe le joueur qui joue, le niveau ne baisse pas. On n’est plus qu’à un pas de faire l’histoire pour le PSG.”