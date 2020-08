Di Meco : “L’Atalanta, on ne connaît pas son niveau dans les grands rendez-vous”

Que vaut l’Atalanta Bergame dans le contexte très particulier d’un match de très haut niveau européen à fort enjeu ? Mystère car il n’y a pas de référence avec le prochain adversaire européen du PSG. Si les Bergamasques se sont aisément débarrassés de Valence en huitième de finale, ils avaient encaissé un 5-1 à Manchester contre City lors de la phase de groupes.

“L’Atalanta n’est pas une équipe faible mais elle est sans expérience. Dans cette partie de tableau, avec Leipzig et l’Atletico, le PSG a une voie royale pour aller en finale. Mais les matches ne se gagnent pas tout seuls. Bergame joue très bien mais on ne connaît pas son niveau dans les grands rendez-vous. Après, il ne faut pas la sous-estimer. C’est quand même la sensation de l’année”, commente l’ancien latéral devenu consultant RMC Sport, dans Télécable Sat Hebdo. “Le format à élimination directe nivelle les valeurs. Ça permet aux petites équipes de créer plus facilement l’exploit. Ce tirage aurait été plus facile pour le PSG en matches aller-retour. Mais quand on se remémore les déceptions parisiennes…”