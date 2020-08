Diallo : “La blessure de Verratti ? Je ne crois pas aux malédictions”

Titulaire ce soir pour la première fois depuis plusieurs mois, Abdou Diallo a voulu retenir la victoire contre Sochaux (1-0) dans un petit match. Le défenseur central espère aussi que Marco Verratti, blessé à l’entraînement hier soir, pourra revenir rapidement.

“Ce qu’on retient de ce match ? La victoire, le clean sheet. C’est important de prendre du rythme. Il y avait beaucoup de joueurs qui étaient en manque de temps de jeu, dont moi qui revenais de blessure, relate Diallo sur BeIN Sports. Le PSG prêt pour Bergame ? On doit être prêt, on n’a pas le choix. L’échéance arrive dans une semaine. Le PSG maudit ? Je ne crois pas aux malédictions. C’est le foot, les blessures arrivent. Nous, on doit s’adapter, on espère qu’il reviendra le plus vite possible (Verratti, ndlr). S’il n’est pas là, on a d’autres joueurs qui devront faire le travail. Il faudra juste être prêt, on n’a pas le choix.”