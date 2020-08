Diani : “On a des arguments à faire valoir et on compte bien sortir vainqueur”

Ce soir (21 heures, Eurosport 2, France 4), les Féminines du PSG affrontent Lyon en finale de Coupe de France. Pour tenter de remporter sa troisième Coupe de France (2010, 2018), le PSG pourra compter sur Kadidiatou Diani, qui aurait pu quitter les Rouge & Bleu, elle qui arrivait en fin de contrat le 30 juin dernier. L’attaquante parisienne a dévoilé ses ambitions avant ce énième choc contre les Lyonnaises.

“Comme toute finale, on a hâte de la jouer. On aura une bonne opposition, c’est encore plus motivant. On aime beaucoup jouer ce genre de match à haute intensité. On a des arguments à faire valoir et on compte bien sortir vainqueur, assure Diani dans une interview accordée au Parisien. “Le Final 8 ? Oui. On a envie de ramener ce trophée à Paris, et on va mettre tous les atouts de notre côté. On est bien revenues après l’arrêt. On a un vrai groupe, on s’entend bien sur le terrain et en dehors. Et ça va se jouer à chaque fois sur un match, donc tout est possible.”

L’internationale française est enfin revenue sur son avenir, elle qui aurait pu rejoindre Lyon même si elle a finalement décidé de prolonger son contrat de trois ans (juin 2023).

“Je me sens bien à Paris. Je suis Parisienne, j’ai toujours supporté le PSG, même avant d’y jouer. C’est mon club de cœur. Donc, c’était une évidence d’y rester. Je suis vraiment heureuse de repartir pour trois ans. Qu’est ce qui m’a convaincu ? Le projet déjà, très attrayant. Puis j’ai eu un appel de Leonardo qui m’a convaincue de continuer l’aventure à Paris, même si ce n’était pas très difficile de me convaincre car je suis très attachée à ce club et à cette ville. Je suis contente d’avoir pu échanger avec lui.“