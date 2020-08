Diani : “Sur cette compétition, les garçons sont une source d’inspiration”

À l’instar de l’équipe masculine, les Féminines du PSG rêvent de briller en Ligue des champions. Opposées à Arsenal (ce soir à 20h sur beIN SPORTS 3) en quarts de finale de l’UEFA Women’s Champions League, les Parisiennes souhaite également amener la section féminine du PSG sur le toit de l’Europe. Interrogée sur la rencontre face au club anglais, l’attaquante des Rouge et Bleu – Kadidiatou Diani – se sert des performances de l’équipe masculine du PSG comme “source d’inspiration.”

“C’est vrai que c’est une édition inédite, mais nous sommes venus bien préparées, et nous avons hâte d’être samedi soir. Nous n’avons pas eu l’occasion de rencontrer Arsenal, mais nous les avons étudié à la vidéo, maintenant on connait leurs points forts et leurs points faibles, a déclaré Kadidiatou Diani sur le site officiel du PSG. On les étudie du mieux qu’on peut et puis on va essayer de les contrer. Sur cette compétition, les garçons sont une source d’inspiration. Nous avons envie d’arriver au même stade qu’eux.”