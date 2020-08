Diaz : “Marco Verratti possède un profil de sentinelle”

Vendredi dernier, le Paris Saint-Germain a assuré l’essentiel en glanant sa 9e Coupe de la Ligue, la dernière par la même occasion, face à l’Olympique Lyonnais (0-0, 6 TAB à 5). Une partie bien laborieuse qui a néanmoins vu briller un joueur en particulier : Marco Verratti. Sur les ondes de RMC, Kevin Diaz, consultant pour la radio, a tenu à mettre en avant celui qui a été élu homme du match de cette finale.

“Marco Verratti a clairement fait un bon match, analyse Kevin Diaz au micro de l’After Foot. On l’a vu avec ses gestes techniques, en plus il avait l’air d’être affuté. Physiquement, c’était l’un des meilleurs sur la pelouse, il a joué tout le match. On peut dire qu’il a réussi sa partition. Après, ses détracteurs vous diront qu’il perd deux ballons dangereux en sortie de dribble en première période… Mais Marco Verratti c’est 112 ballons touchés, 11 récupérations, 17 ballons perdus seulement (…) En vérité, Marco Verratti possède plus un profil de sentinelle. Surtout qu’il récupère énormément de ballons. Il peut faire, un peu à la manière d’un Kanté, de la récupération, tacler, être toujours dans l’anticipation, dans les bonnes zones de passes… En revanche, il manque de taille, notamment pour aller jouer des ballons de la tête, pour être ce vrai milieu complet dont a besoin le PSG.”