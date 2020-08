Dina Ebimbe : “Quand on s’entraîne avec des Di Maria et Mbappé, on voit la marge de progression à atteindre”

Après avoir découvert le monde professionnel la saison passée au Havre (en Ligue 2), Eric Junior Dina Ebimbe va cette fois-ci découvrir la Ligue 1 lors de la saison 2020-2021. Prêté avec option d’achat par le PSG au Dijon FCO jusqu’en juin 2021, le milieu de terrain parisien souhaite accumuler de l’expérience au haut niveau. Dans des propos rapportés par ligue1.fr, le joueur de 19 ans – sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023 – désire exploiter son potentiel au DFCO.

“Grâce à Dijon, je serai peut-être un joueur plus aguerri et ce n’est pas un frein, ni un fardeau, de ne pas s’imposer au Paris Saint-Germain. Je suis dans les temps, je suis jeune, je découvre un groupe de Ligue 1. Si ce n’est pas possible d’exploiter mon potentiel au PSG, je pourrai le faire ici, a déclaré Dina Ebimbe. Quand on s’entraîne avec des Di María, Mbappé, Cavani, on voit la différence et la marge de progression à atteindre. C’est encourageant pour évoluer.”