Tuchel : “On décidera demain matin si Verratti débute”

Quelle que soit l’issue de la rencontre entre le PSG et le FC Bayern, la journée du dimanche 23 août 2020 sera historique pour le club francilien qui disputera là sa première finale de Champions League. 24 heures avant le choc continental à l’Estadio Da Luz de Lisbonne, Thomas Tuchel était en conférence de presse au stade. Extraits choisis.

Groupe

Tuchel : “Marco (Verratti) et Idrissa (Gueye) sont sur le terrain, disponibles. Keylor (Navas) va essayer aujourd’hui complètement. Ce sera noir ou blanc, rien d’autre… pas de gris… Un risque de faire débuter Verratti ? La blessure, c’était un coup, ce n’était pas musculaire, le risque n’est pas grand. Bien sûr il ne pourra pas jouer 120 minutes, mais il est prêt pour jouer, on décidera demain matin s’il débute. Il est capable de jouer. Il se sent bien. Il est disponible. Demain, on attend un match avec beaucoup d’intensité. L’expérience de Navas ? oui, on en parle. D’autres ont de l’expérience comme Neymar ou Angel (Di Maria). Le Bayern a plus d’expérience. Mais je ne pense pas que ce sera décisif. On a confiance. Faire un bon match, c’est le défi, on est prêt pour ça.“

Préparation du match contre le Bayern

Tuchel : “On respecte toujours notre adversaire. Je donne toujours des solutions offensives et défensives aux joueurs. Ce sera difficile demain. Le Bayern a remporté ses 20 derniers matches. Mais il y a toujours des espaces à trouver. C’est une finale, il faut trouver un bon mix entre liberté dans son jeu et l’adaptation à l’adversaire. C’est un match pas pour de grands changements, juste pour des détails. On ne changera pas la préparation. Hier, on a montré des images, on a fait un entrainement tactique. La séance aujourd’hui, c’est pour la routine. On ne va pas travailler tactiquement. C’est pour avoir de bonnes sensations. Ce n’est pas le moment de changer des choses, il ne faut pas distraire les joueurs.“