Direct – Finale de la Champions League – PSG / Bayern : 0-0

Le 1er janvier sur Canal Supporters, on se souhaite la bonne année, la bonne santé, et on espère que ce sera la bonne année pour le PSG en Ligue des champions. Qui aurait dit, alors que l’année 2020 débutait, que le Paris Saint-Germain serait en finale de la compétition continentale un dimanche 23 août à l’Estádio do Sport Lisboa e Benfica de Lisbonne, à huis clos, en conclusion d’un Final 8 inédit ? Alors, oui, ce soir tout peut arriver. Et les supporters du PSG ont assez enduré ces dernières saisons sur la scène européenne pour le savoir. Comme le pire n’est jamais certain, Paris pourrait devenir champion d’Europe. Il en a l’ambition, le rêve. Le slogan “Rêvons plus grand” prenant tout son sens. Car il faudra une bonne étoile pour décrocher une première étoile au moment où le PSG fête ses 50 ans.

Pour avoir accès à la coupe aux grandes oreilles, Thomas Tuchel a choisi de ne pas changer une équipe qui a gagné 3-0 sa demi-finale, contre le RB Leipzig. Seul Keylor Navas intégrant la cage Rouge & Bleu. Marco Verratti est logiquement sur le banc. Prêt à en surgir s’il le faut. Côté Bayern, Hansi Flick effectue un changement dans le onze de départ qui a battu Lyon 3-0. C’est le Titi du PSG Kingsley Coman qui entre sur l’aile gauche en lieu et place d’Ivan Perisic.

Feuille de match du PSG / Bayern Munich

Finale de l’UEFA Champions League | Estádio do Sport Lisboa e Benfica à Lisbonne le dimanche 23 août 2020 à 21 heures | Diffuseur : RMC Sport 1 et TF1 | Arbitre : Daniele Orsato (ITA) – Arbitres assistants :Lorenzo Manganelli et Alessandro Giallatini (ITA) – VAR : Massimiliano Irrati et Marco Guida (ITA)

– Kehrer, Silva (c), Kimpembe, Bernat – Marquinhos, Herrera, – Neymar, Mbappé, Di Maria. Remplaçants : Rico, Bulka, Diallo, Bakker, Dagba, Kurzawa, Verratti, Gueye, Draxler, Sarabia, Icardi, Choupo-Moting.

